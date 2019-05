Tensioni sul Reddito di cittadinanza tra Regioni e Di Maio

Tornando alle richieste delle Regioni, Parisi avrebbe risposto che per il software si dovrà ancora aspettare. E quando la coordinatrice degli assessori regionali al Lavoro - la toscana Cristina Grieco - gli ha fatto notare che in questo modo i Cpi non sono neppure in grado di conoscere gli iscritti al reddito e di poterli convocare, il professore italoamericano ha replicato che al momento il governo può solo inviare alle Regioni una lista con i nominativi. Nell'era digitale, in fondo, si torna alla carta.

MANCA IL DECRETO ATTUATIVO PER LE ASSUNZIONI

Ma sono altri i nodi più delicati aperti al tavolo tecnico tra Regioni e ministero del Lavoro per l'avanzamento del reddito. Nella scorsa finanziaria i governatori hanno ottenuto da Di Maio il reclutamento dei 4 mila dipendenti, ma a oggi il governo non ha ancora approvato il decreto attuativo per permettere alle Regioni che per motivi di bilancio non possono assumere nuovo personale di indire i bandi per i concorsi. Questo atto deve arrivare entro il 30 giugno, altrimenti le selezioni rischiano di slittare al 2020. Sempre le Regioni aspettano da Palazzo Chigi un altro decreto non meno importante: quello per il riparto dei 120 milioni di euro che il Decretone stanzia per ristrutturare e rafforzare i Centri per l'impiego. I governatori, per non perdere tempo, hanno stabilito senza aspettare il governo i criteri per dividersi questo monte di risorse. Ma fino a quando Di Maio non firmerà l'atto necessario, sarà impossibile far partire il rilancio delle strutture che dovrebbero trovare le offerte di lavoro ai disoccupati percettori del reddito.