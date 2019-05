Salvini ha attaccato Conte sui migranti e la Sea Watch

Continua a salire la tensione tra Lega e M5s in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Ma lo scontro, questa volta, si consuma sui massimi vertici del governo, con un attacco frontale lanciato da Matteo Salvini al premier Giuseppe Conte sul tema dei migranti e il caso Sea Watch. «Non c'è presidente del Consiglio che tenga», ha detto infatti il leader della Lega nel corso di una diretta Facebook, «e non c'è ministro del M5s che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più».