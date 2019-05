Di Maio ripete che non aumenterà il debito (ma l'ha già fatto)

ll vicepremier grillino, ribadendo concetti già tirati fuori due giorni prima a Porta a porta, ha anche assicurato che «l'Iva non aumenterà». Poi ha parlato anche di sicurezza: «Se si fa un decreto bis è perché nel primo non c'è qualcosa. Per me quello che non c'è oggi sono i soldi sui rimpatri: dobbiamo mettere un po' di soldi per sottoscrivere trattati internazionali e riportare indietro molti di migranti che sono qui e non possono stare perché non sono rifugiati, sono migranti economici. Su questo credo possiamo fare un gran lavoro».

I MIGRANTI RAPPRESENTANO UN «FATTORE DI TENSIONE SOCIALE»

E ancora: «Il tema degli sbarchi lo stiamo gestendo bene. Ora dobbiamo puntare a riportare indietro quelli che sono arrivati qui in questi anni, decine e decine di migliaia e rappresentano oggi un fattore di tensione sociale. Servono miliardi di euro da investire nella cooperazione». Alla domanda se ci saranno sanzioni per chi soccorre persone in mare violando le disposizioni internazionali, Di Maio si è limitato a ricordare che «in queste ore c'è il preconsiglio. Dipenderà dai tecnici, stanno analizzando il decreto. Io porterò l'altro decreto che stanzia un miliardo di euro per le famiglie che fanno figli: finalmente iniziamo ad aiutarle seriamente».