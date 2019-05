A Milano le Balconiadi contro Salvini

LE BALCONIADI VARCANO I CONFINI NAZIONALI

Le 'Balconiadi' hanno varcato anche i confini nazionali, con striscioni a Barcellona come «vieni fino a Spagna per toglierlo?», in Germania («da Brembate a Berlino rimani solo un burino») e a Parigi («me li mandi anche a Parigi i pompieri?»). Lenzuoli anche da parte di associazioni come Manitese, che sulla sua sede ha affisso la scritta «Voi chiudete i porti noi apriamo le menti», e persino citazioni bibliche «Gesù ha detto: ama il tuo prossimo».

L'HASHTAG #SALVINITOGLIANCHEQUESTI E LA CACCIA AI 49

Per partecipare alle balconiadi in Rete - dove le foto sono accompagnate dall'hashtag #Salvinitoglianchequesti - c'è anche un vademecum per «dare il benvenuto a Salvini» a suon di lenzuoli appesi alle finestre. Prosegue poi la caccia al tesoro dove sono i 49?, lanciata da sigle come Arci, Mediterranea, Insieme senza muri: in giro per la città sono stati appesi 49 striscioni, numerati da 1 a 49. La sfida è trovarli tutti prima di domenica. In palio «la splendida occasione di vincere un Pupazzo di Zorro» come quello che - scrive Chiara Giannini nel libro intervista Io sono Matteo Salvini edito dalla casa editrice vicina a CasaPound Altaforte- fu rubato al vicepremier all'asilo.