Estratto di I Demoni di Salvini di Claudio Gatti

Località italiana non conosciuta

In quei caldi mesi estivi del 2014 Maurizio Murelli sta completando la sua prima opera di narrativa, un testo «semiautobiografico» intitolato Indian Summer ’70: c’era una volta San Babila. Ma è solo una digressione temporanea. La sua passione è – e rimarrà – la saggistica. La migliore ricostruzione della sua attività editoriale la offre lui stesso in un’intervista data poche settimane prima a Radio Bandiera Nera, l’emittente di CasaPound, il partito dei sedicenti «fascisti del terzo millennio». La conduttrice della trasmissione presenta la casa editrice di Murelli, Orion Libri, dicendo che «è punto di riferimento delle forze antagoniste dell’alta finanza internazionale, [... avendo] orientato con la propria rivista e i propri libri tutti coloro che si sono ribellati al dominio culturale, politico ed economico dei vincitori della Seconda guerra mondiale e dei loro lacchè nostrani».

Dopodiché chiede a Murelli di spiegare il nazionalcomunismo, un progetto politico da lui diffuso e sostenuto. Murelli non si tira indietro: «È stato un tentativo di bypassare la questione fascismo/antifascismo, andando all’origine di formulazioni nate tra persone che avevano partecipato all’attività dei primi anni Settanta e che si ritrovavano, dopo il carcere e dopo varie esperienze». In pratica, dice, è un tentativo di rilanciare il fascismo rivoluzionario, quello «diciannovista» che ha preceduto il fascismo di regime, quindi non ancora «corrotto» dalle due grandi forze con cui Mussolini è dovuto scendere a patti: la Chiesa e la Corona. Murelli parla anche dell’avventura dannunziana di Fiume usando il termine «fiumanesimo», che presenta come uno di quei «giacimenti sotterranei» alla base dell’ideologia e dello spirito del fascismo della prima ora, quello che piace a lui e vuole far rivivere. Quando la conduttrice gli chiede di illustrare i progetti editoriali su cui sta lavorando per il resto del 2014, Murelli dice: «Il più topico è la riproposizione dell’intera collezione di Gerarchia, la rivista voluta da Mussolini, uscita per oltre vent’anni. Ho recuperato quasi tutti i numeri».

Con l’audience amica di Radio Bandiera Nera, Murelli non esita a scoprirsi, spiegando che il «fiumanesimo» rimane a suo giudizio uno dei perni ideologici attorno ai quali far ripartire un’azione di lotta politica. Lo presenta infatti come antesignano del movimento antimondialista, per via della sua lotta allo «strapotere e all’arroganza della Società delle nazioni», l’organo intergovernativo precursore dell’Onu. «Lì c’è tutto quanto può essere ancora oggi di attualità. È quel fascismo solare, allegro, squadristico nel senso vitale del termine» spiega con enfasi. «Credo che lì i giovani possano trovare quella dimensione che può dare piena soddisfazione e suggerimento per una nuova elaborazione». Quando la conduttrice lo spinge a parlare del suo ruolo nella lotta politica, inizialmente la prende alla larga: «Noi usiamo impropriamente il termine “fare politica”. Ci sono persone che sono impegnate per il mutamento, mentre fare politica significa avere la capacità – o la possibilità – di amministrare lo Stato, o la polis. In realtà noi siamo militanti impegnati per il mutamento».