Berlusconi, Di Maio, Salvini e la politica dell'insignificanza

Secondo una rivista di statistica, scriveva Castoriadis, «il 60% dei deputati non sa nulla di economia». Oggi non esistono statistiche sul grado di conoscenza e competenza dei nostri parlamentari. In anni recenti abbiamo però riso (amaro) delle incursioni delle Iene davanti al parlamento. Con gli onorevoli dei diversi orientamenti sottoposti a improvvisati test di cultura generale. E quasi tutti risultanti allineati ai tassi di alfabetizzazione e scolarizzazione che nelle classifiche internazionali dell’Ocse ci collocano agli ultimi posti fra i Paesi economicamente più sviluppati.

LA FINE DEI PARTITI DI MASSA E DELLE GRANDI NARRAZIONI

Qui si potrà giustamente obiettare che ci sono i tecnici d’area e che le competenze specifiche stanno ai vari livelli ministeriali e amministrativi. Tuttavia non si deve dimenticare che, come scrive Castoriadis, la politica «è una professione bizzarra perché presuppone due abilità che non hanno una relazione intrinseca. La prima è ottenere il potere. Perché se non sali al potere, puoi avere le migliori idee del mondo, ma è inutile. La seconda abilità è che una volta al potere devi sapere come governare». Però non ci sono garanzie che «chi sa o saprebbe governare possa accedere al potere. Ma allo stesso modo non è scontato, automatico che chi accede al potere sappia governare». Ora ognuno può pensarla come crede, resta però il fatto storicamente confermato che una buona classe politica di governo ha una buona cultura politica e non il “nullismo” (opportunismo e mera ricerca del consenso) che Castoriadis cominciava a intravvedere, nel momento in cui, dopo il crollo del Muro di Berlino, fu dichiarata la fine della storia. E con essa la fine dei partiti di massa e delle relative culture politiche, fondate su grandi apparati ideologici o grandi narrazioni. Così che ora siamo nel pieno di un non pensiero politico che si manifesta anche nella insignificanza che caratterizza altri ambiti, come le arti, la filosofia, la letteratura. E nella quasi scomparsa delle forme partito, che laddove sopravvivono non sono più ispirate dalle ideologie, dalle visioni di società nuove, dai grandi progetti di cambiamento e di liberazione, ma dal "buon senso" e dalla "concretezz"a. Si sa però – e la cosa è per niente consolatoria - che se con i «buoni sentimenti si fa della cattiva letteratura», per dirla con André Gide, «di buone intenzioni sono lastricate le vie dell’inferno».