Il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus si è dimesso

Lo ha reso noto sabato 18 maggio il suo avvocato Maira Cacucci. «Ha rassegnato le dimissioni il 16 maggio stesso, comunicate poi a mezzo pec all'Ente», ha spiegato all'Ansa Cacucci. Il legale ha spiegato che Fratus (Lega) «è a disposizione della magistratura per chiarire la propria posizione» precisando che, «del resto, ha fiducia nella giustizia». Fratus, ai domiciliari come l'assessore Chiara Lazzarini, mentre il vicesindaco Maurizio Cozzi è in carcere, è anche accusato di corruzione elettorale. Lunedì 20 maggio è previsto l'interrogatorio di garanzia dei tre arrestati.

SALVINI: «NO ALLA PRESUNZIONE DI COLPA»

Il 17 maggio, il leader della Lega Matteo Salvini, parlando in diretta Facebook delle ultime inchieste, senza citare direttamente quella che ha coinvolto il sindaco leghista di Legnano, aveva dichiarato: «Non possiamo avere la presunzione di colpa. Sono curioso di vedere in quanto tempo» si chiuderanno le vicende giudiziarie «e mi auguro che siano innocenti tutti gli indagati. Se qualcuno sbaglia paga ma non possiamo partire dalla presunzione di colpa». «Non entro nel merito del singolo evento», aveva commentato invece il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (Movimento 5 stelle), «ma ogni giorno le cronache ci parlano di nuove inchieste per tangenti. Segno evidente che l'emergenza corruzione, in Italia, non è mai finita e che della nostra legge spazzacorrotti ce n'era davvero bisogno».