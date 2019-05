Le cose da sapere sulla manifestazione sovranista di Milano

Ad ascoltarli, una piazza piena, con pullman arrivati da tutte le regioni d'Italia, ma non solo. Fra le migliaia di sostenitori leghisti, anche un intruso d'eccezione: Carlo Calenda, capolista nel Nord Est per il Partito democratico, ha annunciato la propria presenza in piazza «senza disturbare». Qualche via più in là, il controcorteo "Gran galà del futuro", che terminerà in piazza Cairoli, organizzato da numerose associazioni «per dire "no" al ritorno dei nazionalismi e di ogni forma di fascismo in Europa e nel mondo».