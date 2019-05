Contestazioni a Milano contro Salvini e i sovranisti europei

Nel giorno in cui la Lega ha portato in piazza Duomo a Milano il suo popolo, gli oppositori di Salvini non sono stati a guardare. Ed ecco che a pochi isolati di distanza da dove andava in scena l'adunata leghista si è tenuto il controcorteo Gran galà del futuro terminato in piazza Cairoli. L'evento è stato organizzato da numerose associazioni «per dire "no" al ritorno dei nazionalismi e di ogni forma di fascismo in Europa e nel mondo».

MILANO PROTESTA CONTRO SALVINI E I SOVRANISTI

Ma non è questa l'unica protesta organizzata contro il raduno leghista, visto che già da giorni sono comparsi diversi striscioni anti Salvini per le "balconiadi" promosse dai Sentinelli di Milano che hanno chiesto di «scatenare la creatività, ma con quella leggerezza che non la darà vinta a chi vorrebbe sfruttare ogni cosa a suo vantaggio». Tra questi ne è stato notato uno che recitava: «49 milioni di balconi. Vigili del Fuoco professionisti del soccorso non della propaganda. Salvini togli anche questi». Lo striscione, appeso su un palazzo sotto la bandiera italiana e quella europea, è stato firmato dalla Cgil Vigili del Fuoco di Milano. Si tratta di una chiara risposta dopo le polemiche nate a causa della rimozione, da parte dei pompieri, di uno striscione a Brembate in cui era scritto «Salvini non sei il benvenuto».