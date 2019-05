L'accordo di Trump per Israele e Palestina è made in Arabia saudita

L'ARABIA SAUDITA OFFRE 30 MILIARDI DI DOLLARI PER LA "RESA" DELL'ANP

Di sicuro, per convincere l'Anp ad accettare il piano di pace è stato messo sul piatto molto denaro: 30 miliardi di dollari, secondo la stampa internazionale, offerti dall’Arabia Saudita, ma per ora rifiutati da Abu Mazen. Perché? «Questa offerta conferma la vicinanza di Riad a Tel Aviv, che diventa un partner involontario (almeno in apparenza) del blocco sunnita che si oppone a quello sciita guidato dall’Iran» a sua volta nemico giurato di Israele». Il piano di pace arriverebbe in un momento di grande tensione nell'area, con venti di guerra tra Washington e Teheran sul nucleare, e il sospetto che proprio l'Iran sia dietro il sabotaggio di navi saudite nello Stretto di Hormuz: «È un punto nevralgico di passaggio di navi commerciali, insieme al Mar Rosso, e l'Iran non ha mai nascosto di volerne assumere il controllo. Quindi una questione che sembra più locale, come i rapporti tra Israele e la Palestina, ha riflessi ben più ampi. Anche perché quel denaro servirebbe a finanziare lo sviluppo della Nuova Palestina e a far fronte alla questione della cittadinanza dei rifugiati», spiega l'analista mediorientale.

DENARO PER RIACCOGLIERE UN ESERCITO DI RIFUGIATI

«Si tratta di migliaia di persone, con un forte impatto demografico, fuggite dai Territori in Giordania, Siria, Libano, a cui gli Stati ospitanti non hanno riconosciuto la cittadinanza, perché avrebbe significato far fronte a costi sociali ingenti in termini di accesso ai servizi sociali. In caso di accordo sul piano, questi oneri sarebbero coperti dal denaro saudita. Potrebbe essere una soluzione, dal momento che l'accordo non prevede la possibilità di rientro in Palestina per queste persone, molte delle quali si trovano anche in Egitto, un altro attore importante in questo scenario», dice Dentice.