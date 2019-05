Così Tsipras ha ridato credibilità alla Grecia

Anche perché il voto comprende alcune Municipali, ed è un test cruciale per le Legislative di ottobre 2019. Il premier uscente di sinistra Alexis Tsipras che ha ridato credibilità ad Atene in seno all’Ue e davanti agli altri creditori internazionali ha aperto la campagna elettorale mettendo i «soldi sul tavolo». Intanto, i 5,5 miliardi di euro depositati in queste settimane in un fondo di garanzia per i creditori, come assicurazione che la Grecia raggiungerà gli obiettivi fiscali prefissati fino al 2022: l’ultimo memorandum per il terzo salvataggio firmato nel 2015 - quello del lungo vertice europeo del «waterboarding mentale» a Tsipras - prevedeva di portare il deficit primario sul Pil a un attivo del 3,5%. «Lo avevamo promesso e lo avranno», ha chiosato il ministro delle Finanze Euclidis Tsakalotos.

UN TESORETTO PER IL GOVERNO

Poi c’è l’avanzo di bilancio del 2018, di circa 1,2 miliardi di euro più virtuoso rispetto ai paletti della Troika, cioè i creditori del Fondo monetario internazionale (Fmi), della Banca centrale europea (Bce) e della Commissione Ue. Un tesoretto che permette al governo guidato da Syriza di allentare i cordoni della borsa, prima del giro di boa elettorale dell’autunno, verso il quale la sinistra radicale di Tsipras emerge indietro di circa 10 punti (27%) nei sondaggi rispetto ai conservatori di Nuova democrazia (37%) e, con un inquietante 7%, all’estrema destra di Alba Dorata scalata a terzo partito in questi anni. Per i greci costretti a drammatici sacrifici dalla crisi esplosa nel 2009 è scattato un piano di significativi sgravi fiscali fino al 2020: l’equivalente dell’Iva abbattuto dal 24% al 13%, le tasse sul gas e sull’elettricità dimezzate dal 13% al 6%, il cosiddetto “contributo di solidarietà” per i redditi al di sotto dei 20 mila euro abolito e dal 2020 diminuito per tutti.