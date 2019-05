La risposta del Viminale alle critiche dell'Onu sul dl sicurezza bis

In meno di 24 ore è arrivata la replica del ministero dell'Interno alla lettera delle Nazioni unite che criticava il decreto sicurezza bis. «Il Viminale», hanno fatto sapere fonti del ministero, «non ha sottovalutato la lettera dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani dell'Onu, soprattutto alla luce della competenza e dell'autorevolezza delle Nazioni Unite in materia. Autorevolezza testimoniata da alcuni Paesi membri dell'Onu come Turchia e Corea del Nord».