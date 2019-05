La classifica della reputazione online dei ministri ad aprile 2019

13. MOAVERO MILANESI PREMIATO PER LA LINEA SULLA LIBIA

Si muove bene il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi sullo scivoloso terreno libico e per questo guadagna +1,2 punti, chiudendo a 29,2 (perde una posizione ma solo per il balzo in avanti di Di Maio). La posizione di equidistanza rispetto alle parti in causa, sostenuta anche dal premier Conte, è stata accompagnata da continui richiami al dialogo per evitare l’acuirsi della conflittualità. Costanti, inoltre, i tentavi di coinvolgere Francia e Ue nella soluzione della crisi. Si è detto preoccupato per la situazione venezuelana, ma sull’argomento la sua posizione e quella del governo sono ancora timide.

14. TONINELLI LASCIA L'ULTIMA POSIZIONE

Quattro posizioni guadagnate e un punteggio di 27,4 (+18) per Danilo Toninelli. Dopo Conte, è quello che registra la crescita più alta sul mese precedente. A premiare il ministro delle Infrastrutture sono però due provvedimenti che han fatto molto discutere nei giorni successivi a questa rilevazione: l’ok ai lavori di ricostruzione del Ponte Morandi di Genova (quando ancora però l’antimafia non era intervenuta per bloccare una delle aziende impegnate nei lavori a causa delle infiltrazioni camorristiche) e l’annuncio del decreto sblocca-cantieri (di cui però Raffaele Cantone, Presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, ha sottolineato i rischi perché «presenta norme pericolose»). Ha infine riportato l’assicurazione del ministro Tria che «i soldi per sistemare i viadotti della A24 e A25 ci sono» e firmato l’accordo per far ripartire il porto di Gioia Tauro.

15. GRILLO: UN MESE DA DIMENTICARE

Prima Taranto, dove ha dovuto affrontare sit-in di protesta e manifestazioni di operai e ambientalisti contro le decisioni del governo in merito all’Ilva; poi Perugia, dove si è trovata a gestire i presunti concorsi truccati all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Mese difficile per la ministra della Salute Giulia Grillo che perde 2,4 punti e chiude a 23,6, scivolando indietro di due posizioni. Non basta la proposta, da più parti apprezzata, di ripristinare il medico scolastico per aiutare bambini e ragazzi su temi delicati (sesso, alcol, bullismo) così come l’introduzione della ricetta elettronica veterinaria.