Il cdm del 20 maggio su nomine, dl Sicurezza bis e Famiglia

Il via libera arriva nella tarda serata di domenica: Giuseppe Conte decide di riunire il consiglio dei ministri. Il premier prova fino all'ultimo a sminare l'ultima riunione prima delle Europee. La sua idea sarebbe quella di portare al tavolo solo la nomina del capo della Guardia di Finanza e del nuovo Ragioniere generale dello Stato. Sui nomi, Giuseppe Zafarana per la Gdf e Biagio Mazzotta per la Ragioneria, l'accordo sembra reggere: si può procedere. Ma la pressione di Matteo Salvini, soprattutto dopo lo sbarco della Sea Watch 3, è fortissima e così sembra maturare l'estrema mediazione. Dovrebbero approdare sul tavolo del Cdm anche i decreti su sicurezza di Salvini e famiglia di Di Maio: per entrambi, però, ci potrebbe essere solo un primo passaggio preliminare, senza approvazione. «Mi batterò in cdm per il decreto sicurezza bis, perché io bado ai fatti e alle norme che prevedono aggravanti per chi aggredisce i poliziotti, come hanno fatto stasera alcuni delinquenti a Firenze», ha detto Salvini in diretta su Facebook.

GIORGETTI ALL'ATTACCO

Intanto, in un'intervista alla Stampa, anche il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti ha usato toni insolitamente duri. «La situazione non può durare in eterno, si misura nel tempo e la lealtà viene messa a dura prova. Se l’atteggiamento come quello del M5s continua, nuoce alla capacità di dare risposte. È persino banale dirlo, in una squadra che affronta sfide così complesse o c’è affiatamento o i risultati non vengono più, anzi sono controproducenti per tutti», ha detto il sottosegretario, «Conte ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di mediazione che non può essere solo quello dei buoni sentimenti. La sensibilità politica lui non ce l’ha e quando lo scontro si fa duro ed è chiamato a scendere in campo fa riferimento alla posizione politica di chi lo ha espresso. Non ha i pregiudizi ideologici del mondo grillino. Ma lui non è una persona di garanzia».