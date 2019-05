Consiglio dei ministri, Salvini e Di Maio tentano la mediazione

Racconta un ministro leghista: «È il tentativo di una tregua generale, non una pace, perché altrimenti non si va più da nessuna parte». Quella di lunedì, con un Consiglio dei ministri dall'esito e dall'agenda incerta, è una giornata di fuoco per la politica italiana. Ma se c'è una certezza è che Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono resi conto che la guerra fraticida all'interno della maggioranza sta erodendo i loro consensi in vista delle ormai imminenti Europee. Da qui la voglia di mandare un segnale al Paese, che non può non passare da un'approvazione del decreto Sicurezza bis e del provvedimento per la famiglia.

UNA TREGUA DETTATA DAI SONDAGGI

Soprattutto il ministro dell'Interno, guardando gli ultimi sondaggi, si sarebbe reso conto che la Lega rallenta al Nord e non cresce, come sperava, al Sud. Da qui la proposta di armistizio ai cinque stelle: approviamo - anche salvo intese - il decreto Sicurezza bis modificato secondo i desiderata degli alleati, con il Carroccio pronto a non accelerare sulle autonomie e a mettere in minoranza il ministro Lorenzo Fontana dando il via libera al decreto per la Famiglia, che sta tanto a cuore al vicepremier grillino.