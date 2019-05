Salvini è un antipapa da birreria che va restituito al luppolo

IL CAPO DELLA LEGA È FUORI CONTROLLO, VA FERMATO

Salvini è semplicemente figlio di tempi in cui un quisque de populo sa come allenare il Milan, veste come un ragazzino con problemi, decide come si amministra lo Stato e come si governano le anime. È figlio del rincoglionimento collettivo per cui basta avere alcun idee usate prese nel mercatino dei reazionari per essere autorizzati a fare “la qualunque”. Ci sono italiani che vanno dietro a questo funanbolo che visibilmente non crede a niente. Il cinismo di Salvini merita una puntata di Fox Crime, tanto è privo di connotato etico-morali appena accettabili.