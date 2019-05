Salvini mette in difficoltà gli oppositori del papa interni al Vaticano

Non è una buona notizia per gli oppositori interni alla Chiesa del papa. Dopo aver aperto vari fronti – favorendo fughe di documenti da Vaticano, tentando di coinvolgere la Santa Sede in vari scandali e, da ultimo, promuovendo la resistibile idea di una diarchia Francesco–Ratzinger (quest’ultimo ha 92 anni) - il fronte ecclesiale ultrà anti Bergoglio non ha una strategia chiara né una leadership riconosciuta e autorevole, mentre i conservatori più moderati prendono le distanze da chi prova a disconoscere l’autorità del pontefice. Così Francesco viene attaccato dall’esterno da un potere laico, politico, da capi di governo o leader di partito, da un cattolicesimo spurio, in odore di eresia quasi per definizione perché va contro Roma e la Chiesa universale, contro il Santo padre e il suo magistero. Quando il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, con misura deve replicare alla piazza sovranista di Milano ricordando che «Dio è di tutti e invocarlo per sé stessi è sempre molto pericoloso», vuol dire che la spaccatura è insanabile e che vecchi equilibri sono andati in frantumi senza, per ora, essere sostituiti da nessuna visione nuova dei rapporti fra politica e Chiesa.