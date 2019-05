Quest'anno darò l'8 per mille alla Chiesa cattolica

FRANCESCO PARLA A CUORE E MENTE ANCHE DEI NON CATTOLICI

Non voglio fare una graduatoria di papi. Molti hanno il papa preferito. Io sono stato a lungo ateo. Oggi non lo so e appena mi inoltro al di là di questa negazione, «non sono ateo», mi fermo perché non so più come proseguire. I papi li ho rispettati tutti, anche quelli che non ho capito, come papa Ratzinger, pur ammirandone la cultura e l’intelligenza. Papa Francesco è l’uomo di Chiesa che parla alla mente e ai cuori anche di chi non è cattolico. Lo fa con le cose che dice e con i gesti propri e dei suoi sacerdoti. Il mondo che sta peggio sa di avere un difensore che non chiama alle rivoluzioni, non suggerisce regimi statali, ma invoca la misericordia per ottenere più giustizia per gli umani più sfortunati. Che stupidaggine dire che è un papa di sinistra, addirittura comunista: è un papa.