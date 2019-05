Quali sono le funzioni dell'Alto rappresentante per gli Affari esteri

La carica di Alto rappresentante per la Politica estera e la sicurezza comune è stata istituita originariamente con il trattato di Amsterdam nel 1999. Il primo a rivestire tale carica fu Javier Solana, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. A Federica Mogherini è stata assegnata tale carica nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020 (all'indomani delle elezioni europee). È subentrata a Catherine Ashton, il cui mandato si è svolto nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014.

RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ESTERNE UE

L’Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, presiede il Consiglio Affari esteri ed è uno dei vicepresidenti della Commissione europea. Garantisce la coerenza delle azioni esterne dell'Ue ed è responsabile delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Ue. L’Alto rappresentante viene nominato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, con l'accordo del presidente della Commissione, per un mandato di cinque anni. Nell’esecuzione delle sue funzioni, l’Alto rappresentante si avvale anche del Servizio europeo per l’azione esterna. Il Servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici dei Paesi dell'Ue. È composto da funzionari e agenti dell'Ue e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

LA PESC ISTITUITA NEL 1993

La Pesc è stata progressivamente rafforzata dai trattati dell'Ue, in particolare il trattato di Lisbona del 2009 (titolo V del trattato sull'Unione europea). La Pesc persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità con le disposizioni generali applicabili a tutta l'azione esterna dell'Ue. A questo proposito, si propone di preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale e promuovere la cooperazione internazionale, la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.