A Bologna finti manifesti elettorali di Salvini e Di Maio

Bologna martedì il 21 maggio si è svegliata con finti manifesti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio affissi negli spazi dedicati alla campagna elettorale per le Europee del 26 maggio prossimo. Sui poster compaiono slogan come «Terroni votatemi», «Più armi nelle scuole», «Basta donne che votano» sotto il primo piano del leader leghista in posa da Zio Sam, con il dito indice puntato e «Onesti quando ci pare» sotto quello del capo politico del Movimento cinque stelle. In calce la firma/hashtag #castigat. Del caso, a quanto si apprende, si sta occupando la Digos.