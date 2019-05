Della Volpe e Agovino verso la nomina a vice in Aise e Aisi

Fumata nera il 21 maggio in Consiglio dei ministri sulle nomine dei nuovi vice di Aise e Aisi, i nostri servizi segreti esteri e interni. Ma i giochi sembrano già fatti a quanto risulta a Lettera43.it. E non è detto che serva un nuovo Cdm, anche perché la legge 124/2007 prevede all'articolo 1 che il presidente del Consiglio nomini i direttori o i vice dopo aver sentito il Cisr (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) che ha un parere non vincolante. In ogni caso c’è tutta l’impreparazione dei cinque stelle su questa vicenda, con le vecchie leve dei precedenti governi all’opera per assicurarsi incarichi importanti. Sulla partita la Lega di Matteo Salvini non sta toccando palla. Il premier Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle vogliono chiudere prima delle elezioni europee, ben sapendo che il 27 maggio la situazione potrebbe cambiare.