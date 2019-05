La proroga della convenzione di Radio Radicale verso lo stop

Ancora niente da fare per Radio Radicale, si allontana infatti l'ipotesi di un "salvataggio". Tra i 540 emendamenti al decreto Crescita - oltre un terzo del totale - che non sono passati al vaglio dell'ammissibilità ci sono infatti tutte le proposte di proroga della convenzione per l'emittente, a partire dalla proposta della Lega a firma Capitanio. I gruppi hanno tempo fino alle 14.15 per presentare i ricorsi. Poi si deve passare a segnalare non più di 500 emendamenti, come deciso dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, per iniziare a votare a partire dal 28 maggio.

IL PD ANNUNCIA RICORSO

Il Pd però non si dà per vinto e annuncia ricorso.«Studiare tutti i tentativi, fino all'ultimo minuto, affinché Radio Radicale non chiuda», assicura Nicola Zingaretti. Per il segretario del Pd la mancata proproga è «un altro segnale delle cose brutte che accadono nel nostro Paese, segnali di distrazione rispetto al pluralismo dell'informazione che si ripetono e stanno diventando francamente troppi». Poco prima su Twitter era intervenuto Filippo Sensi: «La maggioranza dichiara inammissibili tutti gli emendamenti - compreso quello della Lega - per salvare Radio Radicale, faremo ricorso. A che gioco stanno giocando sulla pelle di lavoratori e diritto all'informazione? Si prendono una responsabilità gravissima».