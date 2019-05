GdF: così Zafarana l’ha spuntata sui rivali

Ma Carta, uscito dalla porta come possibile candidato al dopo Toschi, è rientrato dalla finestra, occupandosi attivamente della vicenda insieme con alcuni sodali con cui da sempre fa squadra: l’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco, che ha sempre coinvolto Carta come interlocutore privilegiato nel suo centro studi Nens (acronimo di “Nuova Economia Nuova Società”); il generale Rolando Mosca Moschini, che dopo essere stato comandante generale della GdF e capo di Stato maggiore della Difesa, ha fatto il consigliere militare di Giorgio Napolitano al Quirinale; e lo stesso presidente emerito della Repubblica, spesso aiutato dal figlio Giulio. Un quintetto che a un certo punto ha deciso di aiutare Valente, che ufficialmente era il candidato preferito dal ministro dell’Economia Giovanni Tria, cui era stato detto che anche per il presidente Sergio Mattarella, pure in quanto vicario, fosse il nome giusto.

IL CV E GLI APPOGGI DI ZAFARANA

Alla fine, però, il proverbiale distacco di Mattarella, che non ha voluto intromettersi, il convincimento di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, da un lato, e della componente più pragmatica dei 5 stelle dall’altro, il favore del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e, soprattutto, la grande preparazione (due lauree, in Giurisprudenza e Scienze della sicurezza economico-finanziaria, e un master alla Bocconi) e i meriti conquistati sul campo hanno spianato la strada a Zafarana. La sua carriera, infatti, è stata molto brillante: entrato in accademia 38 anni fa, ha ricoperto diversi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio, per poi reggere l’ufficio del comandante generale per due anni e per cinque, dal 2003 al 2008, essere comandante provinciale di Roma; quindi, in sequenza, ha diretto il iI reparto del comando generale, ha guidato l’accademia delle Fiamme Gialle, è stato comandante regionale in Lombardia, per poi l’anno scorso assumere l’incarico di capo di Stato maggiore del comando Generale della Guardia di Finanza.