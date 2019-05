Federica Mogherini, il ministro degli Esteri Ue in fuga dalla politica

IL BUON RAPPORTO CON I NUOVI VERTICI DEL PD NON BASTA

Dall'inner circle di Mogherini, però, negano con forza. L'Onu? Assolutamente no, chiudono mentre prospettano l'approdo in «un think tank o un incarico universitario», di quale università però ancora non si sa. E sì che, ragionano dal Pd di Bruxelles, i nuovi vertici del partito non le sono affatto ostili. Anzi, Mogherini ha un buon rapporto con la dirigenza e la corte romana del segretario Nicola Zingaretti, con cui condivide radici territoriali e ideologiche della Fgci capitolina. Qualcosa nei suoi anni nella capitale dell'Unione aveva fatto intuire, però, la presa di distanza. Gli alti commissari e in generale chiunque abbia un incarico politico europeo di peso affina la capacità di giocare su due piani, quello comunitario e quello nazionale, riservando e dosando spazi, tempi e messaggi per l'uno e per l'altro. I più astuti si spendono molto e con autentica dedizione per il primo, ma con un occhio vigile e costante al secondo; altri sono semplicemente politici nazionali palesemente in trasferta.