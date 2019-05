Europee 2019, perché Weber è un'arma spuntata per la Germania

Nel prossimo europarlamento a Brexit compiuta o avviata la Germania spiccherà ancora di più come lo Stato dell'Ue con più rappresentanti a Strasburgo: al momento 96, su un totale di 751 seggi (numero che potrebbe scendere a 705). Anche solo per questa ragione i riflettori delle Europee del prossimo 26 maggio dovrebbero restare accesi sulle manovre di Berlino. Tanto più che i cristiano-democratici e sociali (Cdu-Csu) ristagnano come la cancelliera Angela Merkel avviata sul sentiero del tramonto, ma nei sondaggi non crollano. Il loro candidato di punta poi è Manfred Weber, bavarese dell'ala dura della Csu e capo dei Popolari europei, quotato da mesi per la successione di Jean-Claude Juncker a capo della Commissione Ue. E nel caso (scongiurando una scalata dell'estrema destra sovranista) forse per l'Italia non ci sarebbe soluzione peggiore.

WEBER, TROPPO CONSERVATORE PER GLI ALLEATI DI MERKEL

Ma dall'andamento della politica tedesca proiettata verso le Europee, il rischio di un supercommissario più conservatore e rigido di Juncker va calando. Perché se anche Weber, candidato dall'autunno alla presidenza della Commissione Ue, può contare sull'endorsement di Merkel e di tutta la Cdu, divisa ma ricompattata sulla Csu, non entusiasma né i socialdemocratici (Sdp) al governo nella Grande coalizione, né i liberali (Fdp) all'opposizione. Sono ovviamente contrari, sempre a destra, gli euroscettici e sovranisti di Alternative für Deutschland (AfD). E men che meno vogliono Weber i Verdi tedeschi, che per le Europee mantengono il consenso elevato delle ultime Regionali. Nei sondaggi veleggiano attorno al 18% come – dato importante – i socialdemocratici (Spd), in risalita dalla china del 15%. Un blocco di no si staglia quindi in Germania verso lo Spitzenkandidat dei democristiani che sono ancora il primo partito tedesco, al 33%. Ma restano con in mano il cerino di Weber.