La strategia di Giorgetti tra Buffagni e Pd

Sì, l'esponente più potente del governo Conte, l'uomo che tiene i collegamenti tra la Lega, l'economia che conta e le grandi cancelliere atlantiche, è stato costretto per una volta ad abbandonare il suo ruolo di eminenza grigia. E a farsi politico. Perché, con tutti i rumor che arrivano dalle procure, si sente nel mirino. Perché - con gli altri leader impegnati nella campagna elettorale per le Europee - è forse l'unico della maggioranza a interrogarsi su che cosa succederà dopo il 26 maggio. E in quest'ottica prova a rompere le file dei cinque stelle e non si fa remore neppure di "trescare con il Pd".

IL GIANNI LETTA DELLA LEGA FINITO NEL TRITACARNE

Il Gianni Letta del Carroccio è finito nel tritacarne quando - in un'intervista alla Stampa - ha messo in dubbio la terzietà di Conte e ha aperto l'ennesima crepa in maggioranza. Parole che hanno scatenato le ire del premier e sulle quali il nostro si è schernito durante la conferenza stampa tenuta nelle ultime ore alla sala della stampa estera a Roma: «La mia non è un'accusa, è una constatazione. È il presidente della Repubblica che deve essere super partes, quello del presidente del Consiglio è un ruolo politico». Ma, a parte le battute, Giorgetti non ha fatto passi indietro rispetto a quanto già detto: così non si può andare avanti. Ha spiegato che il governo deve «ritrovare l'affiatamento» e che «è dispostissimo a dimettermi se me lo chiedono». Soprattutto, a domanda sul futuro dell'esecutivo, ha sottolineato che «la stabilità è un valore importante, ma la stabilità non è sinonimo di immobilismo. Quindi la stabilità di governo anche per i prossimi quattro anni è una cosa positiva se non si sta immobili, fermi sulle poltrone semplicemente per scaldarle».

IL CANALE CON IL SOTTOSEGRETARIO BUFFAGNI

In quest'ottica Giorgetti, indipendentemente dal suo leader, sta battendo diverse strade per uscire dall'impasse. Da mesi, sul fronte della maggioranza, ha aperto un canale di dialogo molto attivo con Stefano Buffagni, il sottosegretario pentastellato alle Autonomie delegato da Davide Casaleggio e Luigi Di Maio a trattare sui grandi dossier economici e le nomine. I due, Giorgetti e Buffagni, affiancati da una serie di economisti e di giuristi, starebbero discutendo un rilancio del governo da realizzare in due fasi: prima un vertice di maggioranza per riscrivere il contratto e aggiornarlo alle nuove priorità, quindi una cabina di regia governativa per scrivere assieme la manovra, nel tentativo di tranquillizzare l'Europa e uscire dalla campagna elettorale permanente.