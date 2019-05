Renzi e Salvini, due leader identici che non conoscono l'Italia

E infine , scusate se è poco, non hanno alcuna idea del Paese che guidano o hanno guidato ma pensano che sia una cosa che vien fuori da una somma di elettori che vanno tenuti assieme da un dato emotivo: la paura per il Matteo felpato, l’avvenire radioso per l’altro. Accade così, è accaduto a Renzi accadrà fra qualche mese all’altro Matteo, che dopo vistosi successi si vada a sbattere contro un Tir e a quel punto la somiglianza diventa impressionante perché l’insuccesso diventa prova evidente di un complotto degli amici piuttosto che un rifiuto dell’Italia. Ovviamente io fra i due Matteo scelgo Renzi. Non scelgo per simpatia, mi stanno antipatici tutti e due. Scelgo Renzi perché sta nel mio campo, quello che Salvini, se fosse al potere da solo, metterebbe fuori legge. Dichiarata questa appartenenza, mi resta il timore che fino a che in Italia non verrà fuori un modello di leadership del tutto opposta al presentismo di Renzi e Salvini non ce la caveremo mai.