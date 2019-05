Per la presidenza Cdp Profumo pensa a Iacovone

E Francesco Profumo, che ha sostituito il deus ex machina Giuseppe Guzzetti per oltre vent’anni alla guida dell’Acri, l’associazione che rappresenta le casse di risparmio e le fondazioni bancarie, un candidato lo ha già in mente: è Donato Iacovone, il capo di Ernst & Young Italia (per gli amici EY), nonché responsabile dello sviluppo del business anche in Spagna e Portogallo. Il manager, secondo il nuovo numero uno di Acri, avrebbe tutte le carte in regola per andare a ricoprire una poltrona che scotta. Uomo dalle molte relazioni, Iacovone (in EY dal 1984) tiene corsi universitari in Luiss e Bocconi.