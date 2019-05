Anche Giorgetti si è stancato di Salvini

Giorgetti visibilmente non li sopporta e soprattutto non sopporta Giuseppe Conte, personaggio dandy meridionale che, con un accento inventato che deve mascherare la “calata” foggiana, dice cose che non stanno né in cielo né in terra, come quando ha immaginato un futuro radioso per il Paese. Giorgetti vede arrivare invece la grandine. Il potentissimo uomo di governo leghista è solo la punta dell’iceberg di una insoddisfazione che ha preso quasi per intero lo stato maggiore nordista a cominciare da personaggi come Luca Zaia, che studia da premier, per tacere del defilato Roberto Maroni.