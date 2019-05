La storia dei rapporti difficili tra Vaticano e Lega

GLI AFFARI DI BELSITO

Vaticano e Lega si ritrovano un’ultima volta accomunati, questa vota da un’indagine giudiziaria: è il 2012 e cominciano a emergere i traffici illegali del tesoriere del partito Francesco Belsito con l’imprenditore e faccendiere Stefano Bonet (è il filone che porterà alla scoperta dei famosi 49 milioni sottratti dalla Lega alle casse pubbliche). Fra i piani dei due c’è quello di prendere un gigantesco appalto dal Vaticano: obiettivo dell’operazione la messa a punto di un osservatorio per monitorare le 125 mila strutture sanitarie cattoliche sparse per il mondo. I contatti con il Pontificio consiglio per la salute, retto all’epoca da monsignor Zygmunt Zimowski, sono avviate, ma l’inchiesta manderà all’aria ogni piano. Zimowski nel frattempo è morto, il dicastero sanitario è stato abolito, mentre il Segretario di Stato Pietro Parolin ha ordinato una riorganizzazione di tutta la sanità cattolica.

IL CONCILIO VATICANO II RESTA UN CONFINE INSUPERABILE

Dal 1997, dai conflitti fra Bossi e Vaticano, sono passati più di 20 anni, e siamo tornati al punto di partenza. La Chiesa, per quante posizioni e sensibilità possa esprimere al suo interno, resta legata al Concilio Vaticano II che l’ha proiettata in una dimensione definitivamente universale: i popoli fanno parte dell’unica famiglia umana e i primi senza la seconda non possono essere considerati. Francesco, poi, figlio di migranti, ha incisa nella sua biografia l’appartenenza a due mondi, a due continenti: per vocazione e sensibilità ama la patria (concetto caro agli argentini), ma ancor di più le persone per come esse sono, con la loro storia, il loro destino.