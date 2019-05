Cosa sapere delle Comunali del 26 maggio 2019

A CAMPOBASSO CORRE IL LEGHISTA TRASFORMISTA

L'ultimo capoluogo di Regione in mano al centrosinistra è Campobasso. Il centrosinistra si affida all'uscente Antonio Battista, sostenuto da tre liste, il centrodestra corre compatto con Maria Domenico D'Alessandro mentre i 5 stelle provano la conquista con Roberto Gravina. Negli ultimi giorni si è parlato a livello nazionale della corsa elettorale in atto nella città molisana per via di uno dei suoi protagonisti, il “gattopardesco” Alberto Tramontano, oggi candidato con la Lega per il consiglio comunale, mentre nel 2004 aderiva ai Democratici di Sinistra, nel 2009 a Democrazia popolare, nel 2011 all'Udeur per le Provinciali, quindi in tempi più recenti esponente di alcune civiche.

IL CENTRODESTRA CERCA LA RICONFERMA A PERUGIA E POTENZA

Due le piazze maggiori tenute dal centrodestra e che il centrosinistra proverà a espugnare: Perugia e Potenza. Nella città umbra Andrea Romizi corre per mantenere la fascia tricolore, sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e altre cinque liste locali. Per il centrosinistra corre Giuliano Giubilei, appoggiato da Pd, Articolo 1 e due liste civiche. Il Movimento 5 stelle schiera Francesca Tizi. Questo per ciò che riguarda i partiti principali. A Potenza, per la poltrona che fu di Dario De Luca (Fdi) corrono: Bianca Andretta, appoggiata dalle liste di Partito democratico e +Europa, sfidata da Mario Guarente (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) e dal pentastellato Marco Falconeri.