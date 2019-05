Un voto contro Salvini è un voto per evitare la guerra civile

Certo, per decenni le lotte sociali furono dure e cruente, il ministro di polizia Scelba usò la celere come polizia anticomunista, negli apparati militari crescevano tendenze golpiste. Tutto sommato, però, questa volontà della classe dirigente tutta intera di tenere unita l’Italia, dal fascista di Bari al comunista di Torino, era prevalente. E lo si vide negli anni del terrorismo nero e soprattutto rosso. Luigi Di Maio e Salvini hanno rotto questo schema e questo clima. Il politicamente scorretto - che è il neo-conformismo di Feltri, Giordano, Belpietro e altri - è tutto incistato sul fatto che è bene che gli italiani si spacchino. Di Maio e il suo talent scout Beppe Grillo hanno girato le piazze augurando le peggiori infamità per chiunque non li votasse.

PERCHÉ È FONDAMENTALE UN VOTO EUROPEISTA

Salvini ha fatto il resto, ha cioè creato, complice un atteggiamento obbediente dell’attuale capo della Polizia, un clima da scontro frontale. È per questo che la sua eventuale vittoria elettorale sarà al tempo stesso una tragedia che però non servirà a nulla. Contro di lui, se diverrà premier, insorgerà, come contro Tambroni, l’intero Paese, leghisti compresi. Un premier di guerra solleverà le proteste popolari. Questo dice molto sull’importanza del voto di domenica. Non è un voto per qualcuno o contro qualcuno. È un voto per bandire la guerra civile a bassa intensità e impedire che diventi qualcosa di peggio. E questo impedimento nasce da un chiaro voto europeista.