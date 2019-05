Le ultime schermaglie tra Di Maio e Salvini prima delle Europee

DI MAIO: «SPERO CHE I LEGHISTI LAVORINO DI PIÙ»

Il ministro del Lavoro ha scelto Otto e Mezzo per chiudere la campagna elettorale televisiva del M5s. Ospite da Lilli Gruber, Di Maio ha attaccato i colleghi di governo chiedendo maggiore impegno dopo il 26 maggio: «Mi auguro che da lunedì i leghisti si mettano a lavorare di più, dicono si devono sbloccare le opere e poi si mettono con le braccia incrociate, come fossero l'opposizione. Negli ultimi mesi ho visto accuse a ministri M5s, ma loro non lavoravano sui dossier, certo che se avevi Siri alle infrastrutture e si occupava di eolico...», ha aggiunto sibillino citando il caso giudiziario che ha coinvolto l'ex sottosegretario. «Se un partito chiede i voti domenica per aprire la crisi lunedì lo deve dire sabato agli italiani», ha poi aggiunto il leader grillino. «Noi assicuriamo che il governo va avanti e siamo argine a una serie di cose strampalate, dalle armi alla famiglia, che propone la Lega», ha detto Di Maio, «ma anche il Pd sugli stipendi dei parlamentari e il finanziamento pubblico ai partiti». Poi una messaggio tutto interno: «Non c'è nessuna intenzione di modificare la regola dei due mandati», ha detto in riferimento anche all'intervista di Davide Casaleggio a Le Monde uscita in settimana.