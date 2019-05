Cos'è e come funziona il parlamento europeo

FUNZIONE LEGISLATIVA

Il parlamento europeo adotta la legislazione dell'Ue, insieme al Consiglio, sulla base delle proposte della Commissione europea. Decide sugli accordi internazionali e in merito agli allargamenti dell'Unione. Rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative.

FUNZIONE DI SUPERVISIONE

Il parlamento europeo elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo. Può votare una mozione di censura, obbligando la Commissione a dimettersi; concede il discarico, ossia approva il modo in cui sono stati spesi i bilanci dell’Unione europea; esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini; discute la politica monetaria con la Banca centrale europea; rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio.

FUNZIONE DI CONTROLLO DI BILANCIO

Il parlamento europeo elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio, e approva il bilancio di lungo periodo dell’Ue, il "quadro finanziario pluriennale".

LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il numero di eurodeputati per ogni Paese è approssimativamente proporzionale alla popolazione di ciascuno di essi, secondo i criteri della proporzionalità degressiva: un Paese non può avere meno di 6 o più di 96 eurodeputati e il numero totale non può superare i 751 (750 più il presidente). I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico, non in base alla nazionalità.

COSA FA IL PARLAMENTO EUROPEO

Il parlamento europeo conta 20 commissioni e due sottocommissioni, ognuna delle quali si occupa di un determinato settore. Le commissioni esaminano le proposte legislative. Gli eurodeputati e i gruppi politici possono presentare emendamenti o respingerle. Le proposte sono anche discusse all'interno dei gruppi politici. Durante le sessioni plenarie, gli eurodeputati si riuniscono nell’emiciclo per esprimere un voto finale sulla proposta legislativa e gli emendamenti proposti. Di solito si svolgono a Strasburgo per quattro giorni al mese, ma talvolta vengono organizzate sessioni supplementari a Bruxelles.