Le mire del M5S sul garante per la protezione di dati e privacy

IL POSSIBILE PATTO CON I DEM E CONTRO LA LEGA

In quest'ottica i grillini potrebbero allearsi con il Pd, che in questo schema potrebbe restare fuori dall'organismo e che nella lista dei 357 papabili vede non soltanto l'ex sottosegretario Luigi Manconi, ma anche esperti a lui vicini e molti autorevoli come Ginevra Bruzzone, vicedirettrice di Assonime, e Alberto Gambino, presidente e fondatore dell’Accademia Italiana del Codice di Internet. Attorno a questi nomi se ne muovono altri, non meno autorevoli che potrebbero essere ripescati su spinta del Quirinale, se anche l'elezione dei nuovi componenti dell'authority della privacy finisse nel tritacarne dello scontro politico di maggioranza. Personalità di spicco come Giuseppe Busia, segretario generale dell'organismo per la protezione dei dati personali, che il premier Giuseppe Conte aveva provato l'anno scorso a nominare segretario generale a Palazzo Chigi, Anna Cataleta, attuale responsabile per la protezione dei dati per il garante dell'infanzia e l'ex deputato di Scelta civica e Pd Stefano Quintarelli.