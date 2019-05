Salvini apre al confronto con Macron e Merkel dopo le Europee

«Se serve io ragiono anche con la Merkel e con Macron. Io devo difendere il diritto al lavoro e alla vita degli italiani. Non posso dire con questi sì, con questo no. Ovviamente l'Europa che voglio cambiare è quella dei Macron e delle Merkel», ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Rtl, rispondendo a chi gli ha chiesto con chi cambierebbe le regole a Bruxelles. «Fra due giorni la Lega sarà il primo partito italiano e cambierà la storia dell'Europa. Che bello!», aveva detto il segretario federale del Carroccio durante un comizio in piazza Ranzoni, a Verbania.