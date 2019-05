La questione settentrionale, l'incubo di Salvini dopo le Europee

Certo, l'Italia tornerà a essere la terza potenza europea se riuscirà a connettere e sviluppare l'economia meridionale, ma al momento è soltanto al Nord che il sistema italiano ha gli strumenti (non solo produttivi e finanziari) per uscire dalla crisi. Intanto sopra la linea gotica si è già aperto uno spazio politico per un contenitore moderato, federalista e riformista che cerca soltanto un leader e che i giornali hanno identificato in Urbano Cairo. Quanto l'interessato sia propenso a scendere in campo conta poco. Resta il fatto che pur in maniera magmatica e senza una testa a guidare questo movimento, il Nord ha già dato un segnale al fronte sovranista. E questo Salvini lo dovrebbe aver capito bene, visto che la Lega ha sempre avuto successo quando ha rappresentato interessi molto concreti - le tasse, la sanità, i diritti della piccola impresa - ed è scomparsa quando si è persa in battaglie ideologiche.