Cosa sapere delle elezioni regionali in Piemonte

CIRIO IL FORZISTA AMICO DELLA LEGA (E DI TOTI)

Non poteva invece esserci esponente migliore per sancire l'alleanza tra Lega e Forza Italia di Alberto Cirio. Se, sulle prime, quella nomina pare una vittoria di Silvio Berlusconi, dato che Cirio siede all'europarlamento tra gli scranni degli azzurri, a ben guardare si scopre invece come rappresenti un perfetto trait d'union tra i due partiti. Cirio ha infatti iniziato la sua carriera politica nel 1995, candidandosi come consigliere comunale di Alba nelle liste della Lega Nord. Primo dei non eletti, venne comunque nominato vicesindaco, in carica fino al 2004, per poi passare a Forza Italia ed entrare nel Consiglio regionale. Probabilmente anche per questo gode della simpatia del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. L'ex giornalista Mediaset è infatti il forzista che si è speso maggiormente per un accordo tra Lega e Forza Italia, accordo che oggi consente al centrodestra di governare in Liguria. Ma Toti è anche l'uomo che ambisce a prendere le redini di ciò che resterà di Forza Italia dopo il ritiro dalle scene di Berlusconi per costruire un partito moderato ma alleato con Salvini. Non a caso, nei giorni scorsi, Toti e Cirio si sono incontrati per firmare un patto politico tra Piemonte e Liguria su una cooperazione rafforzata che sarà attuata in caso di vittoria del centrodestra in Piemonte. Una intesa per rendere il Nord Ovest «locomotiva del Paese» ma che potrebbe tirare la volata anzitutto a Cirio.

BOERO, IL QUARTO INCOMODO

Il quarto candidato è Valter Boero, ex Udc, ex consigliere comunale a Torino e presidente per il Piemonte del Movimento per la Vita, sostenuto dal Popolo della Famiglia. «Se verrò eletto», ha dichiarato Boero, «chiamerò in Giunta i migliori esponenti di tutti i partiti: basta la politica come conflittualità, deve essere un servizio». Anche se ritenuto marginale, potrebbe erodere consensi tanto al centrodestra quanto al centrosinistra.