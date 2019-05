Cari candidati alle Europee, ascoltate davvero noi disabili

​Cari candidati, rispetto alle politiche a favore dei cittadini con disabilità, sappiate che di fronte all'Europa ci stiamo presentando già in grave difetto. Non lo affermo io ma questo è quanto emerge dalle osservazioni conclusive al primo rapporto dell'Italia redatta dal comitato sui Diritti delle persone con disabilità. L'Italia ha ratificato la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità esattamente 10 anni fa. È stato un grande riconoscimento a livello formale a cui però non è seguito nessun cambiamento sostanziale rispetto a come sono considerate le persone con disabilità, sia a livello comune ma anche all'interno della comunità scientifica e da voi rappresentanti politici. Ci guardate ancora attraverso le lenti del modello medico, ritenendoci oggetti di cura più che soggetti attivi e in grado di offrire il loro contributo per migliorare la qualità di vita dell'intera comunità. Questo errore – grave, a dirla tutta – genera a cascata tutte le altre lacune che il documento del Comitato mette in luce.

Forse è questo il motivo per cui spesso prendete decisioni che ci riguardano, senza prima avviare un confronto che non sia puramente formale con le associazioni da cui siamo rappresentati. Che genere di contributo porterete in Europa rispetto alle priorità che interessano i cittadini con disabilità se il punto di partenza è questo? Spero che il confronto con gli altri membri dell'Unione, soprattutto quei Paesi in cui l'attivismo per la difesa dei diritti delle persone con disabilità vanta una storia più lunga della nostra, vi sia di aiuto per abbandonare una volta per tutte l'ottica assistenzialista di cui è impregnato il vostro agire. Mi auguro che possiate iniziare a guardarci come individui attivi e in grado di autodeterminarsi. Solo così sarete in grado di migliorare e aumentare la qualità della collaborazione con le associazioni che ci rappresentano. Altrimenti i rapporti con il mondo dell'attivismo, sia a livello nazionale che europeo, rimarranno poco più che una formalità e serviranno a ben poco.