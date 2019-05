Manifestazione per Desirée a Roma, Fiore bloccato dalla Digos

«Sono stato fermato perché stavo portando un mazzo di fiori sul luogo in cui è morta Desirée», ha commentato Fiore. «Il quartiere era completamente blindato dalle forze dell'ordine per impedirmi di entrare». Su Facebook il leader di Fn ha poi aggiunto: «Tempus est tacendi. Non per il silenzio elettorale, cosa di cui mi interessa poco ma per la vergogna che come italiano provo per Desirée e per i suoi sogni e la sua bellezza svaniti quella sera. Solo la preghiera e un mazzo di fiori per lei oggi».