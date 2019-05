Il silenzio elettorale e i messaggi di Salvini

Il silenzio elettorale proprio non va giù a Matteo Salvini. Alla vigilia delle Europee, il 25 maggio, il leader della Lega continua a twittare messaggi agli elettori come già fatto in precedenza in occasione delle Regionali in Abruzzo e Sardegna. Non si tratta di veri e propri appelli al voto, ma di commenti sui rischi di una Eurabia con tanto di preghiera a Oriana Fallaci, che a questo punto si va aggiungere ai santi citati dal vicepremier durante il comizio in piazza Duomo a Milano, e sulla tutela degli animali. Dopo pochi minuti il vicepremier è riapparso su Twitter ringraziando, con due diversi tweet, i partecipanti al comizio milanese e «tutti gli italiani».