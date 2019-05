Cari sovranisti, è l'egoismo nazionalista che ha messo in crisi l'Ue

IL TROPPO SOVRANISMO HA INDEBOLITO L''AZIONE DELL'UE

Le sirene di Vladimir Putin, che certo ci preferisce divisi e più facilmente manipolabili, il contrattualismo di Donald Trump, che si vorrebbe nutrire di rapporti bilaterali a vantaggio del suo America first; l’abbraccio egemonico di Pechino filtrato attraverso co-interessenze di grande respiro strategico. Sono questi i nostri principali interlocutori/contendenti e l’Unione rischia di fare la parte del vaso di coccio. Sembra banale dirlo, ma penso che i Paesi europei non abbiano alcun interesse a offrirsi ai poteri forti del mondo quasi come vittima predestinata al sacrificio. L’Ue ha fatto errori anche gravi ed è del tutto comprensibile oltre che legittima la diffusa frustrazione con cui la si guarda, ma è necessario sottolineare che gli errori principali sono nati e sono stati alimentati dall’impianto intergovernativo che la caratterizza e non per l’eccesso di “unionismo” o, se si preferisce, per la troppa sovranità concessa. Un esempio per tutti: la gestione dell’emigrazione è stata fallimentare - e per noi penalizzante - perché è rimasta nelle mani dei governi che non hanno voluto riconoscere all’Unione una competenza sovranazionale in materia. Lo stesso dicasi per il fisco, per la sicurezza e per la difesa.