Vincenzo Boccia lavora al dopo Confindustria

Come detto, Boccia ha bisogno Di Maio. Anche se in uscita, saranno lui e Panucci a trattare con il governo sulla prossima manovra, dove già aleggia un aumento dell'Iva da quasi 23 miliardi di euro. Al riguardo si dice che Confindustria sarebbe pronta ad avallare un rialzo del balzello in cambio di un sostanziale taglio del cuneo fiscale, da finanziare con le risorse che Salvini vuole destinare alla flat tax. Ed è anche probabile che le parti - forse più in chiave mediatica - apriranno presto tavoli per discutere di relazioni industriali, del futuro dell'auto e di una piattaforma straordinaria per l'imprenditoria del Mezzogiorno.

LE AMBIZIONI DI BOCCIA PER IL DOPO CONFINDUSTRIA

Poi, sull'altra faccia della medaglia, c'è il futuro dello stesso Boccia. Il quale lascerà viale dell'Astronomia nella primavera del 2020, ma prima di quella data deve sia occuparsi della sua impresa a Salerno che necessita di un turnaround sia trovare un'occupazione romana. In quest'ottica ha già chiesto e ottenuto da Emma Marcegaglia di dimettersi dalla presidenza della Luiss prima del tempo per succederle già a giugno. Sempre Boccia è destinato a guidare BusinessMed, il contenitore che rappresenta i maggiori attori europei e africani - per l'Italia Eni, Salini, Enel - che fanno incetta di commesse in quell'area. Ma lo stampatore campano avrebbe altre ambizioni. Sa che nel 2020, quando si rinnoveranno i vertici delle grandi partecipate di Stato, il suo nome potrebbe entrare nella lista dei papabili, come fu quello di Marcegaglia alla fine del suo mandato, poi finita alla testa dell'Eni.

L'IDENTIKIT DEL NUOVO CAPO DEGLI INDUSTRIALI

Questo avviene in viale dell'Astronomia. Ma tutto intorno, tra le territoriali e le categorie, va avanti da mesi la corsa alla successione di Boccia. Su questo fronte non ci sono certezze se non che il prossimo presidente dovrà essere un imprenditore manifatturiero, del Nord e non aver alcun rapporto con l'attuale dirigenza che è controllata militarmente da Marcella Panucci. Proprio la prima caratteristica manca a Bonomi, il favorito nella corsa non fosse altro perché nel nuovo consiglio generale può contare su 40 voti. Il leader di Assolombarda ha però contro Varese. Luca Cordero di Montezemolo spinge per Marco Tronchetti Provera che però non si candida e aspetta di essere candidato. Intanto salgono le quotazioni del bresciano Giuseppe Pasini, che - e visti i tempi potrebbe essere controproducente - avrebbe l'appoggio di Panucci. Una cosa pare quasi certa: è dalla Lombardia che verrà il futuro capo degli imprenditori, anche perché nelle altri regioni (Piemonte, Veneto o Emilia-Romagna) i ras locali litigano tra di loro per accaparrarsi una vicepresidenza.