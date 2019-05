Chi ha vinto e chi ha perso alle elezioni europee 2019

I VINCITORI

1. SALVINI, LE PEN E FARAGE SCUOTONO L'EUROPA

Dalle urne è uscita netta la vittoria di tre leader politici che, per motivi e in contesti diversi, impersonificano la crociata contro l'Unione europea: il vice premier italiano e segretario della Lega Matteo Salvini, l'oppositrice numero uno del presidente francese Emmanuel Macron, Marine Le Pen, e il primo sponsor dell'uscita del Regno Unito dalla Ue, Nigel Farage. La Lega si è affermata come terzo partito al parlamento europeo per numero di seggi, più che quintuplicando il risultato del 2014 (6,15%). Contemporaneamente, la prima alleata di Salvini, Le Pen, ha vinto per la seconda volta il voto per il parlamento Ue in Francia, sconfiggendo l'alfiere dell'europeismo Macron. Più a Nord, nel Regno Unito agitato dal recente annuncio di dimissioni di Theresa May, ha trionfato l'uomo che ha dato il la alla Brexit, prima di cadere nel dimenticatoio e ora tornare alla ribalta. Portando il suo Brexit Party a essere (con 29 seggi) il primo partito di quel parlamento Ue che vuole disperatamente abbandonare.

2. ORBÁN VA IN PRESSING SUL PPE

Nella periferia dell'Unione europea, fa notizia una volta di più il premier ungherese Viktor Orbán. Che è si al governo da nove anni, ma si è affermato con una percentuale (intorno al 52%) destinata a far suonare più d'un campanello d'allarme a Bruxelles. In primis, perché il trionfo dell'uomo di copertina del Gruppo di Visegrad, dopo una campagna tutta giocata in chiave anti-immigrazione, s'è concretizzato in un contesto di grande partecipazione dei cittadini ungheresi al voto, con un'affluenza record del 42%. E poi perché mentre Orbán ha fatto il pieno di consensi, il Partito popolare europeo (Ppe) - il gruppo parlamentare di cui fa parte e che lo ha messo ai margini per le sue posizioni sovraniste - ha perso slancio e seggi. Con il risultato che, all'indomani del voto, l'ala più a destra del gruppo potrebbe cercare di far valere i consensi raccolti nella definizione della linea per la nuova legislatura, a discapito della componente più moderata. «Sceglieremo il nostro gruppo in funzione della politica futura del Ppe», ha chiarito Orbán dopo la chiusura delle urne. Lasciando aperta l'ipotesi di uno strappo coi popolari per unirsi a Salvini, Le Pen & co.

3. IL BOOM DEI VERDI E LA POSIZIONE DI FORZA DEI LIBERALI

Tra i gruppi più galvanizzati dal voto europeo ci sono, per motivi differenti, i Verdi e l'Alde. I primi sono destinati a guadagnare almeno una quindicina di seggi al parlamento dopo che in diversi Paesi, a cominciare dalla Germania ma anche in Francia e Irlanda, sono riusciti a mobilitare un consenso superiore a qualsiasi previsione. Gli altri saranno l'ago della bilancia nella formazione di una maggioranza: Popolari e Socialisti sono lontani dalla soglia dei 376 seggi. E allora potrebbero diventare decisivi i deputati che i Liberali si avviano ad avere nella nuova legislatura. «Le prime proiezioni per il gruppo Alde sono promettenti», ha commentato a caldo il leader Guy Verhofstadt. «Formeremo un nuovo gruppo al parlamento europeo con 100 seggi, sarà fondamentale».