Le candidature più strane alle elezioni europee 2019

Il suo non è uno dei nomi riempilista, Yanis Varoufakis fa sul serio: da un anno si è trapiantato a Berlino e i comizi del suo movimento Democrazia in Europa 2025 sono uno degli eventi più caldi non solo della capitale tedesca ma della piatta campagna per le Europee dal 23 al 26 maggio. L’ex ministro dell’Economia greco si è candidato in Germania e a sostenerlo nel rush finale è apparsa a Berlino nientemeno che l’ex star di Baywatch, la bionda Pamela Anderson: il nuovo astro nascente della sinistra che difende a spada tratta anche Julian Assange ha dichiarato davanti alla Porta di Brandeburgo di voler spendere la sua «fama per una buona causa». E quale volto migliore nel prossimo Europarlamento dell’economista centauro che nell’acme della crisi greca litigò con la cancelliera Angela Merkel e con ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble, pronto a punirlo cacciando Atene dall’euro?

IN GERMANIA PIÙ FACILE ESSERE ELETTI

Quell’anno, il 2015, Varoufakis diede le dimissioni dal primo governo Tsipras: era pronto al default statale ma non voleva la Grexit, e resta per un cambiamento radicale dell’Ue dall’interno. Per mostrare il muso duro contro l’austerity imposta dai tedeschi ha scelto Berlino, la città più cool e meno tedesca della Germania, anche perché la ripartizione proporzionale pura - e senza soglia di sbarramento - gli dà più possibilità che altrove di entrare nell’assemblea di Strasburgo. Per militare poi, paradossalmente, tra i 96 eurodeputati della Germania. L’ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni, Sandro Gozi, già assistente politico di Romano Prodi negli anni alla presidenza della Commissione Ue, spicca invece al 22esimo posto della lista francese Renaissance guidata da En Marche del presidente Emmanuel Macron. Gozi è un laureato della prestigiosa SciencesPo di Parigi, dopo Prodi è stato consigliere politico anche dell’ex supercommissario Manuel Barroso.