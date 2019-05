Dietro le quinte del rapporto tra Unione europea e lobby

Enel è tra i soggetti italiani ritenuti più influenti in questo momento, al pari degli altri big dell'elettrico. «Il concetto di influenza di un gruppo di pressione dipende anche dalla fase storica che l'Ue attraversa», spiega il lobbista. «Attualmente, il concetto mainstream è elettrico, ed è naturale che Enel come altre aziende del settore abbiano più capacità di incidere rispetto a chi opera nel carbone». Al netto di questo, ci sono Paesi le cui lobby hanno più peso e credibilità rispetto ad altre in un determinato settore: Germania e Regno Unito nell'automotive, gli Stati scandinavi nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, i Paesi Bassi in quello di energia e ambiente. «In quest'ultimo campo, le Ong olandesi sono molto ascoltate non solo dal loro governo, ma anche da quelli di altri Stati», dice il lobbista. «A Bruxelles raccontano che, almeno in una occasione, il vostro vice premier [Luigi] Di Maio abbia ribaltato pareri dei tecnici dei suoi ministeri sulla base delle indicazioni ricevute da Ong olandesi».

IL CASO DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE ITALIANA IN UE

Quando si tratta di lobby, ogni governo ha il suo approccio. Quello di Roma tende a essere piuttosto distaccato rispetto ai gruppi di interesse italiani che operano in Europa. Un esempio emblematico è quello della Rappresentanza permanente in Ue, organo di collegamento tra le autorità di Roma e le istituzioni comunitarie composto da «personale del ministero degli Affari Esteri e da “esperti” provenienti da altre amministrazioni» e impegnato «sia nella condotta dei negoziati nelle apposite istanze del Consiglio dell’Ue, sia nelle cura delle relazioni con Parlamento e Commissione». In sostanza, la voce e il braccio del governo italiano di stanza a Bruxelles. Se la rappresentanza di Stati centro-europei come Germania e Austria include spesso portatori d'interesse di aziende nazionali ritenute asset strategici dai rispettivi governi, per l'Italia questo accade meno di frequente.