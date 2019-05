Le quattro sconfitte del M5S alle elezioni del 26 maggio

4. IL CROLLO NEL PIEMONTE DI APPENDINO E NO TAV

Ma non basta il governo, la competizione col Pd, il risultato europeo, il termometro più fedele della febbre pentastellata è infatti il risultato nella regione dove tutto è nato: il Piemonte di Chiara Appendino, il Piemonte di quella Tav che non si doveva fare e sul cui funerale era sorto il Movimento. E invece secondo gli exit poll la regione dell'Alta Velocità pare cambiare colore e guarda al centrodestra, consegnando Salvini un assegno in bianco per il via libera alla grande opera. E i grillini crollano scendendo tra il 16 e il 12% delle preferenze. Non a caso da via Bellerio, Salvini ha subito chiarito: «Se la Lega andrà al governo in Piemonte è chiaro che sarà un messaggio per la prosecuzione delle grandi opere. Abbiamo chiesto il voto per il Sì». Riposi in pace, amen.