Bonelli: «I verdi italiani cresceranno ancora»

Ma a impossessarsi dei vostri temi, facendovi concorrenza, sono stati, ormai da anni, soprattutto i cinque stelle. Il loro crollo di consensi è una delle ragioni che vi fa sperare in una crescita?

Con il M5s c’è in effetti un rapporto di competizione, in cui stavolta abbiamo segnato noi qualche punto. A Taranto, dove loro erano fortissimi e hanno avuto un calo drastico a causa delle scelte del governo sull’Ilva, abbiamo registrato uno dei risultati migliori, intorno al 7-8%. Quando dico che possiamo solo crescere mi riferisco proprio a questo: lavoreremo per aggregare la componente ambientalista che è presente negli altri partiti.

Si sta già preparando alla campagna elettorale per le prossime politiche?

In effetti la possibilità di elezioni ravvicinate sembra abbastanza concreta. Si può prevedere che la Lega presenterà rapidamente al Movimento 5 Stelle il conto del risultato elettorale, con un’accelerazione dei provvedimenti sulla difesa, sull’autonomia regionale, Tav e altro. A quel punto i dirigenti del M5s si troveranno a dover scegliere fra dire di sì a tutto e assumersi la responsabilità di rompere e far cadere il governo. Vedremo che cosa sceglieranno, ma di sicuro non è una bella alternativa.

Nel frattempo resta la divergenza fondamentale fra l’Italia e il resto d’Europa sui temi dell’ecologia. Lei come pensa di colmarla?

È chiaro che si tratta di un percorso lungo e difficile. Abbiamo avuto per anni governi impegnati a legalizzare l’illegalità. Se lei va in Germania o in Olanda a spiegare i nostri condoni edilizi le persone fanno fatica perfino a capire di che cosa sta parlando. C’è una differenza enorme di cultura politica. Sui temi dell’ecologia, e non solo, l’Italia ha bisogno di riavvicinarsi ai paesi più progrediti d’Europa.