I timori di Conte per i nuovi equilibri di governo

Dopo una campagna elettorale logorante è il momento dei toni bassi, è il momento di accelerare il lavoro sui dossier prioritari, facendo molta attenzione anche al rapporto con i vertici dell'Ue. Con questo spirito, nella notte che ha visto il netto rovesciamento di forza, dal punto di vista elettorale, tra M5s e Lega al governo, il premier Giuseppe Conte si prepara ad affrontare una fase di certo non facile per l'esecutivo.

CONTE IN SILENZIO FINO ALLA SERATA

Il presidente del Consiglio, volutamente, è rimasto in silenzio nel corso della notte. E non parlerà neppure nella mattinata del 27 maggio. Un primo intervento, a commento delle Europee, è infatti previsto dal suo entourage per la serata. E già dalla tempistica si comprende la volontà di Conte di voltare subito pagina dopo una campagna elettorale estenuante e lavorare all'annunciata fase due del governo.

IL PESO DEL VOTO SUI DOSSIER DI PALAZZO CHIGI

Non a caso, in queste ore, il premier ha lavorato su due dossier: gli emendamenti allo sblocca-cantieri e le nomine dell'Italia per i top jobs europei. Nomine sulle quali, prevedibilmente, la Lega vorrà imporre le proprie scelte. Certo, dalle parti di Palazzo Chigi sono consapevoli della delicatezza della fase in un mese, quello di giugno, nel quale Conte sarà chiamato a dirimere anche il nodo Tav.

UN GOVERNO DI OPPOSIZIONE IN EUROPA

Due date sono già cerchiate con il rosso: il 30 maggio, quando è attesa la sentenza sul sottosegretario leghista Edoardo Rixi (con effetti potenzialmente ulteriormente destabilizzanti per l'alleanza) e il 5 giugno, quando arriveranno le raccomandazioni Ue sui conti italiani. E, su quest'ultimo dossier, Conte già alla working dinner del 28 maggio si appresta a difendere le ragioni dell'Italia in un contesto che, dopo le Europee, non si preannuncia più facile di prima. Nel premier, infatti, c'è ben chiara la consapevolezza di rappresentare un governo composto da forze che, nel parlamento Ue, si avviano ad essere opposizione.