La lotta per il potere in Ue tra Consiglio, Commissione e parlamento

IL PRESIDENTE DI MERKEL, DEL CONSIGLIO O DEL PARLAMENTO?

Altri spiegano il rapporto tra la prima economia europea e il presidente della Commissione uscente in altro modo e diverso è stato anche il rapporto tra il presidente e l'europarlamento. «La Cancelliera non vedeva di buon occhio un presidente che per personalità, esperienza e rapporti poteva essere molto autonomo. I due hanno dovuto così trovare una mediazione: suo malgrado anche il numero due di Juncker, Martin Seylmar, è diventato fedele a Frau Merkel e la Commissione è divenuta molto più “passacarte” ed “esecutrice” dei voleri del Consiglio», fa notare chi osserva dal punto di vista delle imprese i rapporti tra le istituzioni. «Ed è talmente vero che a un certo punto della crisi greca, il parlamento ha minacciato Juncker di sfiduciarlo». «Juncker», ricordano i lobbisti, «ha anche deciso che se un dossier non procede, dopo un anno viene ritirato. Questo ha fatto in modo che parlamento e Consiglio, che sono i due codecisori, comincino a discuterne ancora prima dell'inizio del negoziato ufficiale in modo che gli eurodeputati non presentino emendamenti che non trovano riscontro nella trattativa con i ministri o con i capi di Stato e di governo». In questo panorama casi che hanno occupato le prime pagine dei giornali, come quello di Dublino sui migranti che ha visto il parlamento portare avanti una riforma che il Consiglio non voleva, sono sui generis. «Sono i più politicizzati, quelli con i riflettori addosso», conclude la fonte. «È stato teatro, tutti sapevano che era teatro, giocato purtroppo sulla pelle dei migranti».

LA BATTAGLIA PER IL TRONO UE

I prossimi giorni con il conflitto sulle nomine saranno la prova di quanto conta un palazzo e quanto l'altro e quanto l'apparenza e quanto la sostanza. «Scegliere il presidente della Commissione è nel diritto del Consiglio», ricorda Maillard, «ma contemporaneamente il presidente della Commissione ha bisogno di presentarsi come equidistante, quindi io non credo che sullo Spitzenkandidat si possa tornare indietro». Gli fa eco Wolff: «Quello che è stato abbastanza nuovo per la Commissione Juncker è stato il rivendicare il rapporto con il parlamento. Se questo legame continua allora può trasformarsi in una forte tradizione della politica europea. Il punto è che non sappiamo se sarà così. Siamo di fronte a una battaglia politica tra Consiglio e parlamento e non sappiamo come finirà».